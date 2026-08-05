radiolina
05 agosto 2026 alle 09:43
Agricoltura e “tesoretto” idrico: il Caffè Corretto del 5 agosto 2026Conduce di Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 05 agosto 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini, Giornalista e radiocronista di Radiolina
- Andrea Loi, presidente Ass. Sagra del Pesce Vecchio Borgo Sant’Elia
- Battista Culabu, presidente Coldiretti Sardegna
- Emanuele Dessi, direttore de L’Unione Sarda
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