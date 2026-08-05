Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 05 agosto 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Lele Casini, Giornalista e radiocronista di Radiolina 
  • Andrea Loi, presidente Ass. Sagra del Pesce Vecchio Borgo Sant’Elia 
  • Battista Culabu, presidente Coldiretti Sardegna 
  • Emanuele Dessi, direttore de L’Unione Sarda 
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