Gr regionale del 5 agosto 2026, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Politica: la sanità al centro del dibattito politico in Regione
Caro carburanti: il prezzo medio di diesel e benzina in Sardegna resta sopra i 2 euro
Olbia: arrestato l’uomo che accoltellato un 38enne a seguito di una lite
Cagliari: maxi sequestro della Guardia di Finanza di oltre ventimila oggetti contraffatti. Tre persone denunciate
Cagliari: incidente asse mediano, due Km. di coda
Calcio: questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti, domani la presentazione del 2° Trofeo Gigi Riva
Nuoto: Marcello Guidi 6° nella 5 km in acque libere