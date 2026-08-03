radiolina
03 agosto 2026 alle 14:55
“La Strambata”: puntata del 3 agosto 2026Conduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 3 agosto 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Fulvia Murru – segretaria generale UIL Sardegna
- Gianfranco Locci – giornalista Videolina
- Silvia Armeni – direttrice esecutiva Italia Green Film Festival
- Virginia Devoto – giornalista di Videolina – I titoli del TG di Videolina
- Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
- Il Post del Lunedì
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