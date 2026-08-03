Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 3 agosto 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Fulvia Murru – segretaria generale UIL Sardegna
  • Gianfranco Locci – giornalista Videolina
  • Silvia Armeni – direttrice esecutiva Italia Green Film Festival
  • Virginia Devoto – giornalista di Videolina – I titoli del TG di Videolina
  • Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
  • Il Post del Lunedì
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