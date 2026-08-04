Politica: oggi in commissione Bilancio gli emendamenti alla manovra, poi l’esame in Aula

Meteo: prorogata l’allerta per alte temperature

Pula: arrestato 21enne che ha forzato posto di blocco, positivo all’alcoltest, senza patente e senza assicurazione

Cagliari: arrestato spacciatore straniero. Senza documenti verrà espulso

Selargius: arrestato 25enne per spaccio

Villanova Monteleone: oggi parte “Chenamos in Carrela”

Calcio: secondo giorno di riposo per la squadra. Maldini vicinissimo, guerra di carte tra il Cagliari ed Esposito

Nuoto: Guidi 5° nei 10 Km in acque libere agli Europei

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