Gr regionale del 4 agosto 2026, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Politica: oggi in commissione Bilancio gli emendamenti alla manovra, poi l’esame in Aula
Meteo: prorogata l’allerta per alte temperature
Pula: arrestato 21enne che ha forzato posto di blocco, positivo all’alcoltest, senza patente e senza assicurazione
Cagliari: arrestato spacciatore straniero. Senza documenti verrà espulso
Selargius: arrestato 25enne per spaccio
Villanova Monteleone: oggi parte “Chenamos in Carrela”
Calcio: secondo giorno di riposo per la squadra. Maldini vicinissimo, guerra di carte tra il Cagliari ed Esposito
Nuoto: Guidi 5° nei 10 Km in acque libere agli Europei