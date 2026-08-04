Caffè Corretto del 4 agosto 2026, l’attentato a Lula e il caso EspositoConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 04 agosto 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini, Giornalista e radiocronista di Radiolina – Cagliari, nodo Esposito ancora irrisolto: il mercato resta in attesa
Roberto Felleca, nuovo presidente della Ternana – Felleca riparte dalla Ternana: “Ricostruiremo il club con equilibrio e ambizione”
Massimiliano Rais, giornalista di Videolina – Carceri sarde e reinserimento: Michele Caddeo racconta la sua nuova vita attraverso un libro
Emanuele Dessi, direttore de L’Unione Sarda – Lula, attentato alle auto dei ricercatori Ingv: indagini sull’ombra dell’Einstein Telescope