La Strambata, puntata del 4 agosto 2026Conduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 4 agosto 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Cristina Usai – consigliera regionale Fratelli d’Italia
Andrea Sechi – giornalista di Videolina – I titoli del TG di Videolina
Manuel Floris – direttore scientifico Planetario L’Unione Sarda – SpaceX, il Falcon 9 si schianta sulla Luna: ecco cosa succederà all’impatto
Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
Caffè Scorretto – Fumo dalla bistecca