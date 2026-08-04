Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 4 agosto 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Cristina Usai – consigliera regionale Fratelli d’Italia

Andrea Sechi – giornalista di Videolina – I titoli del TG di Videolina

Manuel Floris – direttore scientifico Planetario L’Unione Sarda – SpaceX, il Falcon 9 si schianta sulla Luna: ecco cosa succederà all’impatto

Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda

Caffè Scorretto – Fumo dalla bistecca

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