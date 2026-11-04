radiolina
04 novembre 2026 alle 13:32
“Caffè Corretto”: puntata del 4 novembre 2026Conduce Alessandra Ragas
Alessandra Ragas – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 4 novembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Celestino Tabasso, giornalista de L’Unione Sarda – Midterm USA, Trump travolto dai democratici: il Congresso cambia colore
- Luca Monteleone, filmmaker e fotografo e Antonio Serreli, altleta – Maratona di New York, l’impresa dei sardi: Serreli chiude in 3h20’47”
- Lele Casini, giornalista e radiocronista – Cagliari, novità dall’infermeria: Fadera rischia di saltare anche il Como
- Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Aeroitalia: la continuità territoriale impone altri sei mesi di servizio
- Ascolta Caffè Corretto anche su Spotify
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