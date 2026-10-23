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23 ottobre 2026 alle 14:26aggiornato il 23 ottobre 2026 alle 14:58
“Caffè Corretto”: puntata del 23 ottobre 2026Conduce Veronica Fadda
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Veronica Fadda – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 23 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari-Bologna: «Serve una prova d’orgoglio dopo Monza»
- Stella Falqui – Neuropsichiatra e presidente Associazione Mamas – Nasce a Cagliari “Mamas”, l’associazione che tutela le famiglie
- Franco Cuccureddu – Assessore regionale del Turismo – Sardegna chiama Cina: l’Isola punta sul turismo asiatico
- Cristiana Camba – Direttrice artistica del FIND (Festival Internazionale Nuova Danza) – Festival Internazionale Nuova Danza, spettacoli e performance a Cagliari
- Enrico Fresu – giornalista di Unionesarda.it – Ogliastra, doppia fuga: caccia a Roberto Arzu e Fabio Fois
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