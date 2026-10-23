Veronica Fadda – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 23 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari-Bologna: «Serve una prova d’orgoglio dopo Monza»
  • Stella Falqui – Neuropsichiatra e presidente Associazione Mamas – Nasce a Cagliari “Mamas”, l’associazione che tutela le famiglie
  • Franco Cuccureddu – Assessore regionale del Turismo – Sardegna chiama Cina: l’Isola punta sul turismo asiatico
  • Cristiana Camba – Direttrice artistica del FIND (Festival Internazionale Nuova Danza) – Festival Internazionale Nuova Danza, spettacoli e performance a Cagliari
  • Enrico Fresu – giornalista di Unionesarda.it – Ogliastra, doppia fuga: caccia a Roberto Arzu e Fabio Fois
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