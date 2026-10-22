Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 22 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Giuseppe Meloni, giornalista de L’Unione Sarda

Antonello Fiori, presidente Aci Cagliari

Gesuino Locci, Baby Wellness Specialist

Claudia Pupillo, direttrice artistica di Leggere il Paesaggio

Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda

Caffè Scorretto –

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