radiolina
22 ottobre 2026 alle 15:26
La Strambata, la puntata del 22 ottobre 2026: tra gli ospiti Claudia Pupillo, direttrice artistica di “Leggere il Paesaggio”Conduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 22 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Giuseppe Meloni, giornalista de L’Unione Sarda
Antonello Fiori, presidente Aci Cagliari
Gesuino Locci, Baby Wellness Specialist
Claudia Pupillo, direttrice artistica di Leggere il Paesaggio
Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda
Caffè Scorretto –
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