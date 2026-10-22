Caffè Corretto, la puntata del 22 ottobre 2026. Corecom Sardegna: «L’editoria va tutelata»Conduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 22 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Tiziana Mori – UIL Funzione Pubblica – Contratti a rischio in Sardegna, 250 funzionari temono lo stop
Mario Cabasino – Presidente Corecom Sardegna – Corecom Sardegna: «L’editoria va tutelata»
Lorenzo Paolini – Condirettore de L’Unione Sarda – AI fuori controllo? Domani l’inserto speciale de L’Unione Sarda
Angelica D’Errico – giornalista di Unionesarda.it – Pensioni 2027, taglio agli assegni: ecco quanto si perderà