Massimiliano Rais – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 1 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Lele Casini, giornalista di Radiolina
  • Raoul Moretti, direttore artistico Arpe del Mondo
  • Omar Zhaer
  • Paolo Paolini, giornalista de L’Unione Sarda
  • Luigi Frigoli, giornalista di UnioneSarda.it
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