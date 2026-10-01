radiolina
01 ottobre 2026 alle 09:51
“Caffè Corretto”: puntata del 1 ottobre 2026Conduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 1 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini, giornalista di Radiolina
- Raoul Moretti, direttore artistico Arpe del Mondo
- Omar Zhaer
- Paolo Paolini, giornalista de L’Unione Sarda
- Luigi Frigoli, giornalista di UnioneSarda.it
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