Gr regionale del 29 settembre 2026, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Carburanti: anche Q8 si unisce ad Eni e Ip per calmierare i prezzi
Carburanti: scendono i prezzi medi in Sardegna
Alghero: con le forbici colpisce e ferisce un 42enne. Aggressore fermato e accusato di tentato omicidio
Macomer: a fuoco due capannoni a Macomer e Sindia
Decimomannu: a Santa Greca oggi il concerto di Francesca Michielin
Calcio: oggi la ripresa degli allenamenti. Deiola operato al ginocchio, out un mese. Sabato amichevole a Madrid
Motori: da giovedì aperte le iscrizioni per il 23° Rally dei Nuraghi e del Vermentino
“Giovani di categoria“: ospiti della puntata di questa sera dirigenti e atleti della Rari Nantes Cagliari