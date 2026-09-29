Il Caffè Corretto del 29 settembre 2026, caro benzina e situazione nel Cagliari CalcioConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 29 settembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Renato Murgia, coord.reg. agroalimentare e pesca Concooperative – Pesca in Sardegna, il caro gasolio mette in crisi le marinerie
Luciana Onnis, Fondazione Faustino Onnis – Festival Anderas 2026, letteratura, musica e arte tra sacro e lavoro
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, Winks cresce e Deiola va ai box: le novità in casa rossoblù
Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Carburanti, calano i prezzi: Sardegna ancora tra le più care