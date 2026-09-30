radiolina
30 settembre 2026 alle 14:21
La Strambata, puntata del 30 settembre 2026Conduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 30 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Gianfranco Fancello – Responsabile tecnico-scientifico dell’Osservatorio sardo
Mario Palomba – Associazione Andalas
Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it
Simonetta Castia – Presidente Associazione Editori Sardi
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda e Ruido – Rapper
Caffè Scorretto – Baglioni in corso
© Riproduzione riservata