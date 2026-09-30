Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 30 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Gianfranco Fancello – Responsabile tecnico-scientifico dell’Osservatorio sardo

Mario Palomba – Associazione Andalas

Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it

Simonetta Castia – Presidente Associazione Editori Sardi

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda e Ruido – Rapper

Caffè Scorretto – Baglioni in corso

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