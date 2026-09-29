Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 29 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Alberto Tamponi – Direttore generale banco alimentare della Sardegna

Lorenzo Paolini – Direttore editoriale de L’Unione Sarda

Mauro Usai – Sindaco di Iglesias

Francesca Cottogno – Presidente ordine professioni infermieristiche

Veronica Fadda – Giornalista di Videolina

Simone Pittau – Orchestra da camera della Sardegna

Andrea Deidda – Giornalista di Unionesarda.it

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda

Caffè Scorretto – Si è rotto il freezer

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