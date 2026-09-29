La Strambata, puntata del 29 settembre 2026Conduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 29 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Alberto Tamponi – Direttore generale banco alimentare della Sardegna
Lorenzo Paolini – Direttore editoriale de L’Unione Sarda
Mauro Usai – Sindaco di Iglesias
Francesca Cottogno – Presidente ordine professioni infermieristiche
Veronica Fadda – Giornalista di Videolina
Simone Pittau – Orchestra da camera della Sardegna
Andrea Deidda – Giornalista di Unionesarda.it
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
Caffè Scorretto – Si è rotto il freezer