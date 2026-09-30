Radiolina
30 settembre 2026 alle 12:33
Caffè corretto, si parla di sport e di storia sardaConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 30 settembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Nicola Dessì, archeologo e Antonello Angheleddu, illustratore
Lele Casini, giornalista di Radiolina
Riccardo Spignesi, giornalista de L’Unione Sarda
Andrea Deidda, giornalista de L’Unione Sarda
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