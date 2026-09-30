Massimiliano Rais – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 30 settembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Nicola Dessì, archeologo e Antonello Angheleddu, illustratore

Lele Casini, giornalista di Radiolina

Riccardo Spignesi, giornalista de L’Unione Sarda

Andrea Deidda, giornalista de L’Unione Sarda

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