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29 settembre 2026 alle 14:36
Sport news, edizione del 29 settembre 2026Le notizie sportive a cura di Valentina Caruso
Calcio, Serie A: Cagliari, oggi la ripresa. Deiola operato al ginocchio
Calcio, Serie C: Torres, Nunziatini operato. Domenica c’è il Campobasso
Calcio, Serie D: Ternana, il sardo Felleca nuovo presidente
Calcio, Promozione: Arborea e Selargius comandano
Kiteboarding: il grande spettacolo torna al Poetto
Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Giovani di Categoria” con Lele Casini
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