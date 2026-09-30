Gr regionale del 30 settembre 2026, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Einstein Telescope: la Governatrice Todde a Parigi per promouovere la candidatura di Sos Enattos
Carburanti: i dati dei prezzi medi diffusi questa mattina dal Ministero
unionesarda.it: Carabiniere sardo ammalato di tumore dopo le missioni all’estero. Il Ministero farà appello
Incidente: nuovo incidente sulla Provinciale 2 all’altezza del Cixerri. Donna in codice rosso
Olbia: migranti al porto ancora in attesa di partire. La denuncia del sindacato di Polizia
Cultura: il Presidente della Fondazione Sardegna isola del romanico Figus, ci presenta “Le Giornate del Romanico”