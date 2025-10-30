Luca Neri – Giornalista di Videolina– conduce la puntata del 30 ottobre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Giacomo Porru, responsabile per le deleghe Cultura e Turismo del Comune di Villanovafranca – Al via “Strade dello Zafferano”: il festival a San Gavino, Turri e Villanovafranca

Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari-Sassuolo, sfida da dentro o fuori alla Unipol Domus

Matteo Vercelli, giornalista de L’Unione Sarda – Manuela Murgia: dalle nuove analisi emerge un rapporto sessuale violento

Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Via libera ai parchi agrivoltaici in Sardegna: oltre 170mila pannelli approvati

