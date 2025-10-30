radiolina
30 ottobre 2025 alle 14:56
La Strambata, la puntata del 30 ottobre: fra gli ospiti l’attore Jacopo CullinConduce Andrea Sechi
Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 30 ottobre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Jacopo Cullin – Attore
Cristina Ornano – Presidente Tribunale di Sorveglianza di Cagliari
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
Caffè Scorretto – Fuori programma
