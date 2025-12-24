Caffè corretto, la puntata del 24 dicembre: si parla di Natale solidale a CagliariConduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 24 Dicembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Claudio Carboni, Caritas diocesana di Cagliari – Natale solidale a Cagliari, la Caritas in prima linea tra aiuto concreto e dialogo
Maurizio Pischedda, Frate Cappuccino di Sant’Ignazio da Laconi – A Cagliari il presepe animato dei Cappuccini racconta la magia del Natale
Mariano Murru, Presidente Assoenologi Sardegna – Il nuovo corso del vino sardo tra giovani, Cannonau e spumanti identitari
Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – La Consulta boccia il commissariamento delle Asl in Sardegna