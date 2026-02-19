radiolina
19 febbraio 2026 alle 14:02
Gr regionale del 19 febbraio, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Orani: disposta l’autopsia sul corpo della vittima
Villasor: slitta l’autopsia sul corpo dell’anziana trovata morta in casa
Maltempo: dal Governo in arrivo oltre un miliardo di euro per Sardegna, Sicilia e Calabria per i danni del ciclone Harry
Maltempo: eventi meteorologici estremi aumentati sensibilmente nell’Isola negli ultimi anni
Cultura: alcuni appuntamenti per oggi
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Rapuano sarà l’arbitro di sabato sera
