Mariangela Lampis – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 19 febbraio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Isabel Sardu, figlia di Venerato Sardu – Palazzo occupato a Cagliari, Isabel Sardu: “Così uccidono ogni giorno nostro padre”
  • Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari-Lazio, emergenza a centrocampo: Mazzitelli regista anti-Lazio e il nodo Gaetano
  • Bianca Meloni, assessora Servizi sociali Sarroch – Bullismo a Sarroch, il progetto che accende la speranza: “La diversità è un punto di forza”
  • Pierluigi Saiu, consigliere comunale e provinciale Nuoro – Sanità in Sardegna, l’appello dal Nuorese: “Non possiamo avere cittadini di Serie A e di Serie B”
  • Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Piogge estreme in Sardegna, eventi quintuplicati in 35 anni: oltre 10 temporali violenti l’anno
