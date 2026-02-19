radiolina
19 febbraio 2026 alle 14:01aggiornato il 19 febbraio 2026 alle 14:01
Caffè corretto del 19 febbraio: piogge estreme in Sardegna, oltre 10 temporali violenti l’annoConduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 19 febbraio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Isabel Sardu, figlia di Venerato Sardu – Palazzo occupato a Cagliari, Isabel Sardu: “Così uccidono ogni giorno nostro padre”
- Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari-Lazio, emergenza a centrocampo: Mazzitelli regista anti-Lazio e il nodo Gaetano
- Bianca Meloni, assessora Servizi sociali Sarroch – Bullismo a Sarroch, il progetto che accende la speranza: “La diversità è un punto di forza”
- Pierluigi Saiu, consigliere comunale e provinciale Nuoro – Sanità in Sardegna, l’appello dal Nuorese: “Non possiamo avere cittadini di Serie A e di Serie B”
- Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Piogge estreme in Sardegna, eventi quintuplicati in 35 anni: oltre 10 temporali violenti l’anno
© Riproduzione riservata