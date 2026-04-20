Caffè Corretto, la puntata del 20 aprile 2026: autotrasporto a rischio stop in SardegnaConduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 20 aprile 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Giacomo Meloni, presidente Confartigianato Sardegna – Autotrasporto a rischio stop in Sardegna: l’allarme di Confartigianato sui costi del carburante
Daniele Cuccu, gruppo NUR – Nur, il progetto “Bandidos” racconta il banditismo sardo tra musica e narrazione
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari tra speranze e timori: il punto sul finale di stagione
Valentina Orgiu, giornalista di Videolina – Sant’Antioco Martire, fede e tradizione: la Sardegna celebra Sa Festa Manna
Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Malamovida a Cagliari: aggressioni e furti nel centro, cresce l’allarme sicurezza