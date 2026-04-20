Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conducono la puntata del 20 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Massimo Crivelli – Vicedirettore de L’Unione Sarda

Franco Sgarangella – Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria ASL di Sassari

Luca Saba – Direttore di Coldiretti Sardegna

Massimiliano Messina – Presidente dell’Associazione Imago Mundi

Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda

Il Post del Lunedì – Mobilità insostenibile

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