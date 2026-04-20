La Strambata, puntata del 20 aprile 2026: tra gli ospiti Luca Saba, direttore di Coldiretti SardegnaConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conducono la puntata del 20 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Massimo Crivelli – Vicedirettore de L’Unione Sarda
Franco Sgarangella – Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria ASL di Sassari
Luca Saba – Direttore di Coldiretti Sardegna
Massimiliano Messina – Presidente dell’Associazione Imago Mundi
Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
Il Post del Lunedì – Mobilità insostenibile