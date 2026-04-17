Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 17 aprile 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati.

Paolo Corazzon, 3bMeteo – Previsioni meteo e primavera: Paolo Corazzon spiega perché il maltempo è normale

Alessio Moro, docente di Economia – Guerra e rincari, famiglie italiane sotto pressione: fino a 950 euro in più all’anno

Luca Neri, giornalista di Videolina – Cagliari, i graffiti raccontano la città: tra arte urbana e memoria collettiva

Francesca Basile, psicologa – Invecchiamento e mente: la psicologa Francesca Basile spiega perché lasciare andare rallenta il tempo

Michele Palmas, organizzatore eventi – Jazz Club Network 2026, Michele Palmas: “Il jazz in Sardegna è un hub creativo in continua evoluzione”

Alessandro Macis, direttore artistico premio Lussu – Festival Emilio Lussu, cultura e impegno civile: a Cagliari anteprime e ospiti internazionali

Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Tutti gli aggiornamenti dal sito UnioneSarda.it

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