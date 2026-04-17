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17 aprile 2026 alle 15:07aggiornato il 17 aprile 2026 alle 15:07
La Strambata, puntata del 17 aprile 2026Conducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda – e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 17 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Giovanni Dore – Consulente Regione Sardegna
- Manuel Floris – direttore scientifico del Planetario de L’Unione Sarda
- Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina
- Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
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