Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda – e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 17 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Giovanni Dore – Consulente Regione Sardegna
  • Manuel Floris – direttore scientifico del Planetario de L’Unione Sarda
  • Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina
  • Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
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