Calcio, Serie A: domani l’attesa sfida tra Cagliari e Inter

Calcio, Serie A: la designazione arbitrale

Basket: Dinamo, appello dei tifosi per la sfida con Venezia

Basket, Playoff A2F: una vittoria e una sconfitta per le sarde

Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “Il Cagliari in Diretta”. Ospite: il comico Alessandro Pili

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