Gr regionale del 20 aprile, edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Servitù: la denuncia della Governatrice Todde sulla proposta della modifica del Codice Militare
Carbonia: ubriaco forza un posto di blocco e si schianta in una rotonda
Villa San Pietro: maltrattamenti alla compagna, guida ubriaco e forza un posto di blocco. Dopo un inseguimento sino a Pula, arrestato
Monastir: tamponamento a catena con feriti e gravi disagi al traffico
Cagliari: grande successo per la 30^ edizione di Monumenti Aperti
Casa Cus: Andrea Matta ci presenta gli ospiti di questo pomeriggio
“Informatore Sportivo dalla C alla Promozione“: stasera nuova puntata della trasmissione curata e condotta da Alberto Masu
Calcio: oggi la ripresa degli allenamenti del Cagliari