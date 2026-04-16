La Strambata, puntata del 16 aprile 2026: Cagliari, il centenario della Basilica di BonariaConducono la puntata Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 16 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Padre Efisio Schirru – Provinciale dell’Ordine dei Mercedari – Cagliari, centenario della Basilica di Bonaria: al via le celebrazioni
Spiagge più belle del mondo 2026: la Sardegna conquista la top 10
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – I titoli del TG di Videolina
Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
Caffè Scorretto –