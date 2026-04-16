Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 16 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Padre Efisio Schirru – Provinciale dell’Ordine dei Mercedari – Cagliari, centenario della Basilica di Bonaria: al via le celebrazioni

Spiagge più belle del mondo 2026: la Sardegna conquista la top 10

Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – I titoli del TG di Videolina

Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda

Caffè Scorretto –

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