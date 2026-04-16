Politica: la sanità e la discussione ieri in Aula. Nominati gli ultimi due DG delle Asl di Sassari e Medio Campidano

unionesarda.it: la continuità territoriale a rischio

Selargius: c’è l’ipotesi omicidio per la morte della donna precipitata dal terzo piano di una palazzina a Is Corrias

Uta: morte Michele Murgia. Rintracciato il terzo ragazzo a bordo della macchina che si è schiantata su un albero nella periferia del paese

Cultura: alcuni appuntamenti per oggi

Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Questo pomeriggio la partenza per Milano

Tennis: questa mattina al Forte la ripresa del match di Carboni

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