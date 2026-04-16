Gr regionale del 16 aprile, edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Politica: la sanità e la discussione ieri in Aula. Nominati gli ultimi due DG delle Asl di Sassari e Medio Campidano
unionesarda.it: la continuità territoriale a rischio
Selargius: c’è l’ipotesi omicidio per la morte della donna precipitata dal terzo piano di una palazzina a Is Corrias
Uta: morte Michele Murgia. Rintracciato il terzo ragazzo a bordo della macchina che si è schiantata su un albero nella periferia del paese
Cultura: alcuni appuntamenti per oggi
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Questo pomeriggio la partenza per Milano
Tennis: questa mattina al Forte la ripresa del match di Carboni