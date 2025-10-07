radiolina
07 ottobre 2025 alle 14:58
“Caffè Corretto” del 7 ottobre 2025: tra gli ospiti Rosalba Castelli e il regista PaniConduce la puntata Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 7 ottobre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari calcio: il futuro di Elia Caprile
- Rosalba Castelli, presidente di “Artemixia” – L’Artivista viandante che attraversa l’isola per ricordare le vittime di femminicidio
- Marco Antonio Pani, regista – Il successo di “Nemos: Andando per mare”: l’Odissea rivive in Sardegna
- Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Delitto di Palau: Emanuele Ragnedda ricoverato in Psichiatria dopo un presunto tentativo di suicidio
© Riproduzione riservata