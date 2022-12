F a male sentire i fischi, assordanti, alla fine (e all’intervallo) di una partita senz’anima. Fa male la sensazione di mediocrità, quella – come sottolinea oggi Fabiano Gaggini – alla quale ci stiamo abituando, si sta abituando una piazza delusa, che si esprime come sa, fischiando, anche sui social. Il Cagliari annaspa, con 19 punti in quindici giornate, sono quattro in più rispetto alla zona retrocessione e – per i più ottimisti – l’area playoff è distante tre punti, praticamente un fischio, ma dovrà essere un fischio molto forte per essere sentito.

Dopo le mezza impresa di Frosinone, avevamo parlato – convinti – di bicchiere mezzo pieno, dallo “Stirpe” erano arrivati segnali di vita, una parvenza di prova muscolare e di cuore. Dopo il primo tempo di sabato sera, invece, quel bicchiere appare vuoto. Spaccato in due. Il Parma ha messo in mostra un calcio semplice, andare in porta con due passaggi non è mai sembrato così facile, con il Cagliari salvato dal Var e da un portiere che sembrava insuperabile. C’è voluta un’altra mazzata della difesa per battere Radunovic, biglietto da visita che il Cagliari consegna in ogni esibizione alla squadra avversaria.

Liverani fa il suo dovere, l’allenatore pubblicamente deve “vendere” bene il suo prodotto, mentre magari nelle segrete stanze di Assemini o della Unipol Domus per certi errori vengono scomodati i santi meno noti del calendario. Fa tenerezza ascoltare le parole dell’allenatore romano, quando si parla di tempo, di classifica ancora corta, di possibilità di scalarla: se il Cagliari è questo, svagato, senza idee, con l’ipotesi lancio lungo per Pavoletti sistematicamente tirata fuori per imbastire un piano offensivo, beh, ci crediamo poco. Questa squadra, oggi, è mediocre: lo dicono i numeri e non solo quelli.

Si gioca subito, ma non sarà una serata facile. Perché la Ternana attende la sfida di mercoledì sera per ripartire, dopo due sconfitte consecutive e zero vittorie nelle ultime cinque. Ma è in piena corsa playoff e quindi avrà fame, tanta fame.

