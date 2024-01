«Per favore, Donald Trump, ti invito in Ucraina, a Kiev. Quindi, se puoi fermare la guerra entro 24 ore, penso che sarebbe sufficiente per venire qui».

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una intervista. Parole che prendono spunto dalle dichiarazioni del magnate Usa in corsa il secondo mandato da presidente degli Usa, che nel giugno scorso aveva affermato: «Troverei un accordo in 24 ore. Direi una cosa a Zelensky e una cosa a Putin. Farei un accordo molto rapidamente e questo fermerebbe la distruzione».

L’invito di Zelensky è arrivato durante un’intervista a Channel 4 News, in risposta a una domanda proprio su un possibile invito a Kiev di The Donald. Zelensky, al proposito, ha posto una sola condizione. Ovvero lo stop, grazie ai “poteri” di mediazione evocati da Trump, del conflitto con Mosca.

«Forse Donald Trump ha una vera idea e può condividerla con me», ha aggiunto Zelensky nell’intervista.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata