Un vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump dovrebbe tenersi «nei prossimi giorni, su proposta della parte americana». Lo ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato dall'agenzia Interfax.

«Su proposta della parte americana è stato sostanzialmente concordato un incontro bilaterale di alto livello nei prossimi giorni, cioè un incontro tra il presidente Vladimir Putin e Donald Trump», ha detto Ushakov.

Ushakov ha dichiarato che «la data è stata prevista orientativamente la prossima settimana, ma le parti stanno iniziando a prepararsi per questo importante incontro ed è difficile dire quanti giorni richiederanno i preparativi. Ma siamo ottimisti. La sede è stata concordata, in linea di principio, e sarà annunciata in seguito».

