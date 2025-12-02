«Non vogliamo la guerra contro l’Europa, ma se loro la vogliono siamo pronti».

Lo ha detto Vladimir Putin durante una conferenza stampa, poco prima dei colloqui con l'inviato americano Steve Witkoff a Mosca.

«L’Europa – ha detto il presidente russo – sta cercando di impedire all'amministrazione Usa di raggiungere la pace in Ucraina, e tutte le proposte degli europei puntano a questo risultato, mentre la leadership di Kiev sembra vivere su un altro pianeta».

Ancora: «La Russia non ha intenzione di combattere con l'Europa, ma se l'Europa inizierà, saremo subito pronti», ha aggiunto Putin, per poi ribadire. «Non intendiamo entrare in guerra con l'Europa, l'ho detto cento volte. Ma se l'Europa decidesse improvvisamente di combattere e iniziasse, saremmo pronti fin da subito».

Putin ha inoltre minacciato l’Ucraina in merito agli attacchi alle petroliere e ad altre navi nel Mar Nero: «Se continueranno, la Russia risponderà nel modo più radicale, isolando l'Ucraina dal mare».

