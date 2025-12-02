Durante una riunione di gabinetto, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito la situazione internazionale attuale “un disastro” e ha sottolineato di aver già risolto otto conflitti in passato.

«Questa sarebbe la nona guerra, e la nostra gente è in Russia in questo momento per vedere se possiamo risolvere la situazione. Non è una situazione facile, lasciatemelo dire, è un disastro», ha dichiarato Trump, secondo quanto riportato da The Guardian.

Il presidente ha inoltre aggiunto che, se fosse stato alla guida del Paese al momento dello scoppio del conflitto, «non sarebbe mai successo, nemmeno per sogno».

Le sue parole arrivano in un momento di forte tensione internazionale, mentre gli Stati Uniti cercano di monitorare e influenzare gli sviluppi sul terreno.

