Cinque ore di colloqui con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner per discutere un possibile piano di pace per l’Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista a India Today, spiegando che la durata dell’incontro è stata determinata dalla complessità dei temi trattati.

«Lavorare sul piano di pace per l’Ucraina è difficile», ha detto Putin. «Ogni punto dovrebbe essere discusso in dettaglio, poiché la Russia non è d’accordo con tutti. Ecco perché ci è voluto così tanto tempo. È stata una conversazione necessaria, assolutamente concreta».

Il presidente russo ha precisato che, nonostante i colloqui approfonditi, ci sono stati punti su cui non è stato raggiunto un consenso. L’incontro riflette l’impegno delle parti a esplorare possibili soluzioni diplomatiche, anche se le divergenze rimangono significative.

«Il presidente statunitense Donald Trump sta cercando sinceramente di trovare una soluzione consensuale al problema ucraino, ma questo compito non è facile», ha detto ancora Putin, «Questo è un compito difficile e

una missione difficile quella che il presidente Trump si è assunto: riuscire a raggiungere un

consenso tra le parti in conflitto non è un'impresa facile».

(Unioneonline)

