Oltre 600mila cubani hanno richiesto la cittadinanza spagnola a L’AvanaI dati aggiornati, resi noti dal sito cubano 14ymedio, diretto dalla blogger Yoani Sánchez, mostrano un incremento molto superiore alle stime iniziali
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sono oltre 600mila i cittadini cubani che hanno presentato richiesta per ottenere la cittadinanza spagnola nell’ambito della Ley de Memoria Democrática, la legge approvata nell’ottobre 2022 dal primo governo di Pedro Sánchez che amplia le possibilità di accesso alla cittadinanza per i discendenti di spagnoli.
I dati aggiornati, resi noti dal sito cubano 14ymedio, diretto dalla blogger Yoani Sánchez, mostrano un incremento molto superiore alle stime iniziali del Consiglio generale della cittadinanza spagnola all’estero (Cgcee), che avevano previsto circa 350mila domande a L’Avana. Il totale finale include sia le domande formalmente presentate sia le richieste di appuntamento, quest’ultime rappresentano la parte più rilevante delle pratiche.
Attualmente, a Cuba risultano già 350mila cittadini registrati come spagnoli, mentre oltre 400mila pratiche sono ancora in attesa di una data di convocazione. Un volume senza precedenti che rischia di mettere sotto forte pressione la rete consolare.
Secondo Violeta Alonso, presidente del Cgcee, la definizione di tutte le procedure potrebbe richiedere “molti anni”, a causa delle infrastrutture inadeguate e della cronica carenza di personale nelle sedi consolari.
L’ondata di richieste conferma l’interesse crescente dei cubani verso la cittadinanza spagnola, anche a fronte di tempi di attesa prolungati e di procedure complesse.