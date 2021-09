I socialdemocratici tedeschi di Olaf Scholz restano in testa con il 25%: è quanto che emerge dall'ultimo Politbarometer della ZDF prima del voto del 26 settembre.

A nove giorni dalle elezioni, le prime dopo l’era Merkel, i sondaggi delineano l’Spd come possibile prima forza.

L'Unione (Cdu-Csu) di Armin Laschet resta al 22%, mentre i Verdi di Annalena Baerbock perdono ancora un punto e arrivano al 16%.

Secondo gli ultimi dati, i liberali dell'Fdp e l'ultradestra dei Afd sono dati entrambi all'11% e la sinistra della Linke al 6.

Il vantaggio dell'Spd è confermato da tutti gli istituti di rilevamento, ma i conservatori sono ancora convinti di poter vincere il duello con il vicecancelliere, puntando sugli indecisi e sulla volatilità dei sondaggi.

Intanto, secondo quanto reso noto oggi il portavoce del governo, Steffen Seibert, la cancelliera uscente non andrà al seggio elettorale per votare alle elezioni federali del 26 settembre prossimo poiché ha deciso di optare per il voto per corrispondenza.

Non sono state spiegate le ragioni della scelta, né precisato se Merkel abbia già votato o meno.

