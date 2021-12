Per partecipare con maggiore libertà a una manifestazione contro le misure restrittive imposte dal governo per l’epidemia di Covid, hanno lasciato i loro figli di 3 e 5 anni in auto, al freddo, con il termometro che segnava appena 3 gradi. I piccoli sono stati però notati da un passante, che ha allertato la polizia che ha liberato i due bambini.

È accaduto a Immenstadt in Germania.

Al loro ritorno dal corteo, cui hanno partecipato circa 150 persone, senza mascherina e senza distanziamento, i genitori sono stati denunciati dagli agenti al tribunale dei minori.



