Un giovane è stato arrestato e incriminato dopo aver calpestato platealmente il memoriale in onore di Charlie Kirk, fuori dalla sede centrale di Turning Point Usa a Phoenix.

Lo riferisce Fox News, le cui telecamere hanno ripreso l'uomo mentre passava sopra il memoriale dedicato all’influencer Maga ucciso con una fucilata nei giorni scorsi, rovesciando oggetti tra cui fiori, vasi e bandiere. Un gruppo di persone in lutto riunite sul posto è intervenuto per fermarlo e uno di loro lo ha trascinato fuori e lo ha gettato a terra.

La polizia di Phoenix ha identificato il presunto vandalo come il diciannovenne Ryder Corral.

Nel video dell'arresto, Corral sembra indossare una maglietta uguale a quella indossata dal presunto killer di Kirk, il ventiduenne Tyler Robinson: nera con una bandiera americana e un'aquila.

