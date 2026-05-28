I negoziatori statunitensi e iraniani avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa di 60 giorni per estendere il cessate il fuoco e avviare i negoziati sul programma nucleare iraniano, ma il presidente Trump deve ancora dare la sua approvazione definitiva.

È quanto riferito alla testata Axios due funzionari statunitensi e una fonte regionale coinvolta negli sforzi di mediazione. Per le fonti Usa, il memorandum stabilirà che la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz sarà "senza restrizioni", cioè niente pedaggi, e che l'Iran dovrà rimuovere tutte le mine dallo stretto entro 30 giorni.

Anche il blocco navale statunitense, secondo quanto riferisce Axios, verrà revocato, ma solo in proporzione al ripristino del traffico marittimo commerciale. Secondo quanto riferito dai funzionari, il memorandum d'intesa includerà l'impegno dell'Iran a non perseguire lo sviluppo di armi nucleari. Il documento stabilirà inoltre che le prime questioni da negoziare durante i 60 giorni di validità del memorandum riguarderanno lo smaltimento dell'uranio altamente arricchito iraniano e le strategie per affrontare il problema dell'arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran.

Gli Stati Uniti si impegneranno a discutere l'allentamento delle sanzioni e lo sblocco dei fondi iraniani congelati nell'ambito dei negoziati. Il memorandum d'intesa includerà anche la discussione di un meccanismo per aiutare l'Iran a iniziare a ricevere beni e aiuti umanitari.

I funzionari statunitensi hanno affermato che i termini dell'accordo erano stati sostanzialmente concordati martedì, ma entrambe le parti dovevano ancora ottenere l'approvazione dei vertici.

(Unioneonline)

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