Secondo quanto annunciato dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz, il nuovo capo militare di Hamas, Muhammad Odeh, sarebbe stato ucciso in un raid condotto dall’Idf nella Striscia di Gaza. L’annuncio è arrivato attraverso un post pubblicato su X dallo stesso Katz, mentre fonti israeliane citate dal quotidiano Ynet confermano che Odeh è morto in un attacco aereo che ha colpito Gaza City. Successivamente, nella Striscia si sono verificati ulteriori bombardamenti che, secondo le prime informazioni, avrebbero provocato almeno due morti e oltre dieci feriti.

Anche fonti di Hamas nella Striscia di Gaza, interpellate dal quotidiano Asharq Al-Awsat, hanno confermato la morte di Muhammad Odeh. Secondo la ricostruzione, il comandante sarebbe stato colpito in un appartamento nel quartiere di Rimal, nel centro di Gaza City. Le stesse fonti riferiscono che nel raid sarebbero rimasti uccisi anche la moglie e i figli. Già nella giornata di ieri l’Idf aveva reso noto di aver preso di mira Odeh, indicato come il nuovo leader dell’ala militare di Hamas. In una dichiarazione congiunta, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz avevano definito Odeh «uno degli artefici del massacro del 7 ottobre».

Secondo Israele, Odeh guidava il quartier generale dell’intelligence di Hamas durante gli attacchi del 7 ottobre ed era stato nominato circa una settimana fa per sostituire Izz ad-Din Haddad, eliminato dall’esercito israeliano in un altro raid nella Striscia circa due settimane fa.

(Unioneonline)

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