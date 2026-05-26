Il Papa: «La Flotilla? Bisogna aiutare il popolo di Gaza»Il Pontefice: «Appello per il rispetto dei diritti umani di tutti»
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«Lì bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti».
Lo ha detto Papa Leone, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla Flotilla: «Purtroppo il popolo di Gaza», ha aggiunto, «non riceve ancora gli aiuti umanitari e questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla Flotilla».
«Io», ha aggiunto il Pontefice, «vorrei rinnovare l'appello a tutte le autorità ad assistere il popolo di Gaza».
(Unioneonline)