«Lì bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti».

Lo ha detto Papa Leone, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla Flotilla: «Purtroppo il popolo di Gaza», ha aggiunto, «non riceve ancora gli aiuti umanitari e questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla Flotilla».

«Io», ha aggiunto il Pontefice, «vorrei rinnovare l'appello a tutte le autorità ad assistere il popolo di Gaza».

(Unioneonline)

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