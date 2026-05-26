La Corea del Nord ha lanciato diversi missili balistici a corto raggio (Crbm) verso il Mar Giallo, secondo quanto riferito dall'esercito sudcoreano, citato da Yonhap. I Crbm sono missili balistici con una gittata relativamente breve, inferiore a 300 chilometri.

«Abbiamo intensificato la sorveglianza e il monitoraggio in previsione di possibili ulteriori lanci e stiamo condividendo da vicino le informazioni relative con gli Stati Uniti e il Giappone, mantenendo al contempo una posizione di piena prontezza», ha affermato lo Stato Maggiore Congiunto. L'ultima volta che la Corea del Nord ha lanciato diversi missili balistici a corto raggio verso il Mar Orientale è stato il 19 aprile. I media statali nordcoreani hanno poi affermato che si trattava di missili balistici terra-terra e che il test includeva bombe a grappolo.

Il 12 aprile hanno testato missili da crociera strategici e anti-nave dal cacciatorpediniere Choe Hyon sul Mar Giallo, sotto la supervisione del leader Kim Jong-un.

(Unioneonline)

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