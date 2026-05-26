Scuolabus investito da un treno sul passaggio a livello: «Diverse vittime»Soccorsi in azione, secondo le prime informazioni il passaggio a livello era chiuso al momento dell'impatto
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Drammatico incidente a Buggenhout, nelle Fiandre orientali, dove uno scuolabus è stato investito da un treno su un passaggio a livello. «Diverse persone hanno perso la vita», riportano i media locali citando «fonti attendibili».
Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere chiarite, ma secondo le prime informazioni il passaggio a livello era chiuso al momento dell'impatto.
«Ho appreso con grande sgomento della notizia del tragico incidente avvenuto a Buggenhout, il mio pensiero va alle vittime e ai loro cari. Auguro tanta forza ai feriti», ha scritto il ministro Bernard Quintin su X.
«Non forniamo ancora informazioni sulle vittime, la polizia ferroviaria ha effettuato i primi accertamenti», ha dichiarato An Berger, portavoce della polizia federale.
(Unioneonline)