Il ministro della Sicurezza messicano, Omar García Harfuch, ha comunicato la cattura a Sonora di Isai Martínez, nipote di “El Chapo” Guzmán.

L'operazione è stata coordinata con la Difesa e la Procura della Repubblica. Sull'uomo, già arrestato nel 2008 all'età di venticinque anni, pende un mandato di estradizione negli Stati Uniti.

I dettagli dell'intervento e le accuse a suo carico restano attualmente ignoti. 

(Unioneonline)

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