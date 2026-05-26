l’operazione
26 maggio 2026 alle 17:53
Messico, arrestato il nipote del boss dei narcos “El Chapo” GuzmánGià arrestato nel 2008 all'età di venticinque anni, su di lui pende un mandato di estradizione negli Stati Uniti
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Il ministro della Sicurezza messicano, Omar García Harfuch, ha comunicato la cattura a Sonora di Isai Martínez, nipote di “El Chapo” Guzmán.
L'operazione è stata coordinata con la Difesa e la Procura della Repubblica. Sull'uomo, già arrestato nel 2008 all'età di venticinque anni, pende un mandato di estradizione negli Stati Uniti.
I dettagli dell'intervento e le accuse a suo carico restano attualmente ignoti.
(Unioneonline)
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