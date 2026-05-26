Le temperature record che interessano in questi giorni la Francia avrebbero già causato sette morti secondo la portavoce del governo, Maud Bregeon.

«Quello che posso dire oggi è che ci sarebbero sette decessi legati direttamente o indirettamente al caldo», ha dichiarato Bregeon, aggiungendo che «bisognerà fare il punto su tutto questo alla fine dell'ondata di calore».

Fonti vicine alla portavoce precisano che due persone sarebbero morte annegate in Gironda, una nella Marna, un'altra in Seine-et-Marne e un'altra in Maine-et-Loire. Altre due persone sarebbero invece decedute mentre facevano sport a Parigi e nell'hinterland di Lione.

Le temperature per il mese di maggio sono da record: si toccano massimi fino a 36 gradi, otto dipartimenti sono posti in stato di vigilanza arancione: Finistère, Morbihan, Manche, Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire, Mayenne, Vendée et Loire-Atlantique. Il caldo si farà sentire fino a sabato, poi ci sarà un abbassamento delle temperature.

Temperature massime oltre i 30 gradi anche a Parigi proprio nei giorni in cui si disputa il Roland Garros, il torneo di tennis del grande Slam che come da tradizione segue gli Internazionali d’Italia. Questa sera alla Porte d'Auteuil è atteso l'azzurro numero uno al mondo Jannik Sinner contro il francese Clement Tabur, numero 171.

(Unioneonline)

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