Possibile svolta nella guerra commerciale innescata dai dazi di Trump.

Secondo quanto anticipato dal Financial Times, Stati Uniti e Unione Europea sarebbero vicini ad un'intesa che prevede una tariffa unica del 15%, con l'abbassamento dei dazi più alti finora in vigore per alcuni settori, tra cui quello dell'automotive, attualmente al 25%.

Le parti, secondo quanto riferito dalla Commissione ai 27, intendono inoltre rinunciare alle tariffe reciproche su una serie di prodotti strategici, tra cui quello aeronautico.

L'accordo è speculare a quello annunciato da Trump col Giappone, che investirà 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti e pagherà tariffe al 15%. e

Fonti fanno però sapere che il via libera finale all’accordo deve essere dato dal presidente Usa.

(Unioneonline)

